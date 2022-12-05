Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Araç sahiplerine müjde var mı? Petrolün varil fiyatı 86.16 dolar: 5 Aralık 2022 petrol fiyatları

Brent petrol kaç dolar? Fiyatlardaki kısmi yükselişte, Çin'de "sıfır vaka" stratejisinin gevşetileceği beklentileri etkili oldu. Petrol fiyatları G7 ülkelerinin tavan fiyat beklentisi ve Çin haberiyle çakıldı. Bu düşüşe paralel benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları üzerinde hafta içinde yeni indirimler gelmesi bekleniyor. Çin'de yaşanan koronavirüs gelişmelerinin ardından brent petrol yeniden yükselişe geçti. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tedarik zincirinde sorun piyasayı etkiliyor. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç lira olacak? Petrol fiyatları için düşüş sürecek mi? Brent petrol kaç dolar? 5 Aralık 2022 Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu?

Brent petrolün varil fiyatı binde 6 değer kazanarak 86.16 dolara yükseldi.

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.

Bütün ham petroller eş değerde değildir.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, Çin'de "sıfır vaka" stratejisinin gevşetileceği beklentileri etkili oldu.

Xinhua'nın haberine göre, salgınla mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sun Çunlan, Ulusal Sağlık Komisyonu uzmanlarıyla yaptığı toplantıda, kısıtlayıcı tedbirlerde küçük, aşamalı değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti.

Sun'un kontrollerde aşamalı uyarlamalar yapılmasına yönelik vurgusu, Çin yönetiminin "sıfır vaka" stratejisi olarak adlandırılan katı kontrol tedbirlerinden çıkış arayışında olduğunun işareti olarak yorumlandı.

Uzmanlar, uygulamadaki "sıfır vaka" stratejisinin petrol talebini olumsuz etkilediğini ve ülkede talebin ortalamanın 1 milyon varil altında seyrettiğini kaydetti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısı ve pazartesi günü devreye girecek Avrupa ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikine yönelik yaptırımların piyasalarda oluşturduğu belirsizlik de fiyat hareketlerinde etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,21 ile 87,48 dolar aralığının direnç, 86,94 ile 86,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.

Bütün ham petroller eş değerde değildir.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre

fiyatı 23.61 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.19 TL'ye satılıyor.

Motorinde 6 Aralık Salı'dan (yarın) itibaren 69 kuruşluk indirim bekleniyor.