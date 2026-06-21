Breaking Bad'de de oynayan Hollywood'un ünlü oyuncusu Müslüman oldu!

"Breaking Bad" ve "Better Call Saul" gibi dünya çapında geniş kitlelere ulaşan yapımlarda canlandırdığı karakterlerle tanınan Amerikalı aktör Giancarlo Esposito, Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği film çekimleri sırasında Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 68 yaşındaki tecrübeli aktör, yeni sinema projesi olan "Seven Dogs" (Yedi Köpek) filminin çekimleri için bulunduğu ülkede İslamiyet ile şereflendi. Set ortamında Müslüman meslektaşlarıyla yakın temas kuran ve gördüğü sıcaklıktan etkilenen Esposito, hakikati görerek Kelime-i Şehadet getirdi ve İslam dairesine adım attı.

CEMAATLE SAF TUTTU

Kararı, İslam dünyasında ve sosyal medyada büyük bir sevinç ve yankıyla karşılandı. Ünlü aktörün ihtida etmesinin ardından, film ekibiyle birlikte bir camide cemaate katılarak ilk namazını kıldığı anlara ait görüntüler paylaşıldı. Namaz kıldığı görülen aktörün samimi halleri, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından dua ve tebriklerle karşılandı.

MİSAFİRPERVERLİK VE İSLAM'IN GÜZELLİĞİ VESİLE OLDU

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilerde, Esposito'nun bu kararı almasında, Suudi Arabistan’da şahit olduğu İslami dayanışma, cemaat ruhu ve Müslümanların sergilediği samimi misafirperverliğin çok büyük bir payı olduğu belirtildi. Batı medyasının tüm karalama ve algı operasyonlarına rağmen İslam’ın fıtrata hitap eden asil duruşu, Hollywood’un en saygın simalarından birinin daha kalbinin İslam nuruyla aydınlanmasına vesile oldu.