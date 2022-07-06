Brad Pitt, hastalığını açıkladı: Mücadele ediyorum

Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt'in sağlığıyla ilgili açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

GQ Dergisi'ne konuşan 58 yaşındaki oyuncu, genellikle doğuştan gelen ve beynin bir bölgesindeki bir eksikliğin neden olduğu yüz körlüğü hastalığına sahip olduğunu söyledi.

"Bencil olduğumu sanıyorlar"

Pitt, resmi olarak kendisine teşhis konulmadığını ama gösterdiği bütün belirtilerin yüz körlüğü hastalığına işaret ettiğini ileri sürdü. Brad Pitt, gördüğü ve tanıştığı insanları sonradan hatırlayamadığını belirterek, "Bu da insanların beni ilgisiz, yanına yaklaşılamaz ve sadece kendini düşünen bencil biri gibi görmelerine neden oluyor. Birçok insan benden nefret ediyor çünkü onlara saygısızlık ettiğimi düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.