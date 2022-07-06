  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Brad Pitt, hastalığını açıkladı: Mücadele ediyorum
Medya

Brad Pitt, hastalığını açıkladı: Mücadele ediyorum

Brad Pitt, prosopagnazi adı verilen yüz körlüğü hastalığıyla mücadele ettiğini duyurdu. Gördüğü ve tanıştığı insanları sonradan hatırlayamadığını belirten ünlü aktör, hastalığının sonucu olarak insanların kendisini egoist olarak gördüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 15:37:00 -
Brad Pitt, hastalığını açıkladı: Mücadele ediyorum

Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt'in sağlığıyla ilgili açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

GQ Dergisi'ne konuşan 58 yaşındaki oyuncu, genellikle doğuştan gelen ve beynin bir bölgesindeki bir eksikliğin neden olduğu yüz körlüğü hastalığına sahip olduğunu söyledi.

"Bencil olduğumu sanıyorlar"

Pitt, resmi olarak kendisine teşhis konulmadığını ama gösterdiği bütün belirtilerin yüz körlüğü hastalığına işaret ettiğini ileri sürdü. Brad Pitt, gördüğü ve tanıştığı insanları sonradan hatırlayamadığını belirterek, "Bu da insanların beni ilgisiz, yanına yaklaşılamaz ve sadece kendini düşünen bencil biri gibi görmelerine neden oluyor. Birçok insan benden nefret ediyor çünkü onlara saygısızlık ettiğimi düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23