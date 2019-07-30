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Bozyazı’da 7 yataklı palyatif bakım servisi açıldı

Mersin’in Bozyazıilçesinde yıldızlı otel konseptinde düzenlen 7 yataklı palyatif bakım servisi, tescil ve ruhsat işlemleri tamamlanarak hizmete açıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 15:22
Bozyazı’da 7 yataklı palyatif bakım servisi açıldı

Mersin’in Bozyazıilçesinde yıldızlı otel konseptinde düzenlen 7 yataklı palyatif bakım servisi, tescil ve ruhsat işlemleri tamamlanarak hizmete açıldı.


Açılışta konuşan Bozyazı Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Kenan Püryan, yaşamı tehdit eden durumda bulunan hastaların fiziksel ve psikososyal yönden incelenip tedavi edilmesinin sağlandığı palyatif bakım servisinin Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendiğini ve Mersin Valiliğinin onayı ile resmi olarak tescillenerek hizmet vermeye başladığını söyledi. Bozyazı’da görev yapmaya başladıktan hemen sonra Bozyazı Devlet Hastanesine palyatif bakım servisi kazandırmak için çalışmalara başladığını belirten Püryan, “Kısa sürede eksiklerimizi tamamlayıp İl Sağlık Müdürlüğüne tescil başvurusunda bulunduk. Hiç bir eksiği olmayan servisimiz, Valilik onayı aldı ve hizmet vermeye başladı. Bozyazı için çok önemli bir işlevi olacağını düşünüyorum. Palyatif bakım servisi tüm Bozyazı halkına hayırlı olmasını diliyorum.İnsanlarımıza hizmet etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Yapılan bu çalışmalarla beraber ilçemiz adına en güzel sağlık hizmeti yapmaya devam edeceğiz. Bu serviste görev yapan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" dedi.


Serviste yatan hasta yakını Ali Bulut, açılan servisin gerçekten Bozyazı için ihtiyaç olduğunu, servisin açılmasına katkı sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Bulut, "Kimlerin emeği geçtiyse Allah hepsinden razı olsun. Evde bakımı zor hastalar için önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Servis hastaların ve refakatçıların her türlü ihtiyacına cevap verecek lüks bir otel şeklinde düzenlenmiş. Gerçekten Bozyazı için bir ihtiyaçtı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:22
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