Bozüyük’te "Okullarda Uyum Haftası Projesi" kapsamında minik öğrenciler okulla tanıştı

Bozüyük ilçesinde, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfa başlayacak olan öğrenciler için yapılan "Okullarda Uyum Haftası Projesi" kapsamında aileleriyle okula gelen birinci sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve okul arkadaşlarıyla tanıştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin eğitim görecekleri okullar hakkında bilgilenmeleri ve yeni okullarına en kısa sürede uyum sağlamalarına katkı sunmak amacıyla 5-6 Eylül tarihlerinde ilgili okullarda öğrencilerin uyum eğitimi almaya bugün itibariyle başladıklarını söyledi. Özellikle ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin iki gün sürecek olan uyum eğitimine katılmalarını söyleyen Demir, “Öğrencilerimiz alacakları bu eğitim sayesinde okullarını tanıyacaklar, okullarının fiziki alanlarını çevre olanaklarını daha sakin bir dönemde görmüş olacaklar. Öğretmenlerini tanımış olacaklar ve bu şekilde okul stresini de en az yaşayarak üzerlerinden atmış olacaklardır. Velilerimizden, okul ve öğretmenleri hakkında çocuklarına güzel şeyler söylemelerini, kurallar ve yasaklar yerine okulu sevdirmeye dönük okulda kazanacakları anlatılmalı, öğretmenleri hakkında olumlu güzel şeyler söylenmeli, eleştiriler çocukların yanında yapılmamalı, okuldan dönen çocuğumuzu okulda yaşadıklarını anlatmasına fırsat vermeli onu dinlemeli çocuğumuzun heyecanını paylaşmalıyız’’ dedi

Bozüyük genelinde okul öncesi bin 200, 980 birinci, 940 beşinci ve bin 40 dokuzuncu sınıf öğrencisi "Okullarda Uyum Haftası Projesi" kapsamında eğitime başladı.