0553 313 94 23

Bozüyük’te "Okullarda Uyum Haftası Projesi" kapsamında minik öğrenciler okulla tanıştı

Bozüyük ilçesinde, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfa başlayacak olan öğrenciler için yapılan "Okullarda Uyum Haftası Projesi" kapsamında aileleriyle okula gelen birinci sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve okul arkadaşlarıyla tanıştı.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:43
Bozüyük’te "Okullarda Uyum Haftası Projesi" kapsamında minik öğrenciler okulla tanıştı

Bozüyük ilçesinde, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfa başlayacak olan öğrenciler için yapılan "Okullarda Uyum Haftası Projesi" kapsamında aileleriyle okula gelen birinci sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve okul arkadaşlarıyla tanıştı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin eğitim görecekleri okullar hakkında bilgilenmeleri ve yeni okullarına en kısa sürede uyum sağlamalarına katkı sunmak amacıyla 5-6 Eylül tarihlerinde ilgili okullarda öğrencilerin uyum eğitimi almaya bugün itibariyle başladıklarını söyledi. Özellikle ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin iki gün sürecek olan uyum eğitimine katılmalarını söyleyen Demir, “Öğrencilerimiz alacakları bu eğitim sayesinde okullarını tanıyacaklar, okullarının fiziki alanlarını çevre olanaklarını daha sakin bir dönemde görmüş olacaklar. Öğretmenlerini tanımış olacaklar ve bu şekilde okul stresini de en az yaşayarak üzerlerinden atmış olacaklardır. Velilerimizden, okul ve öğretmenleri hakkında çocuklarına güzel şeyler söylemelerini, kurallar ve yasaklar yerine okulu sevdirmeye dönük okulda kazanacakları anlatılmalı, öğretmenleri hakkında olumlu güzel şeyler söylenmeli, eleştiriler çocukların yanında yapılmamalı, okuldan dönen çocuğumuzu okulda yaşadıklarını anlatmasına fırsat vermeli onu dinlemeli çocuğumuzun heyecanını paylaşmalıyız’’ dedi


Bozüyük genelinde okul öncesi bin 200, 980 birinci, 940 beşinci ve bin 40 dokuzuncu sınıf öğrencisi "Okullarda Uyum Haftası Projesi" kapsamında eğitime başladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kızılcık nedir, nelere iyi gelir? | Kızılcığın faydaları
    1. Kızılcık nedir, nelere iyi gelir? |..
    2. OMÜ Vakfı Kolejinden miniklere..
    3. Gebze’de okullar yeni eğitim yılına..
    4. 14 Burda’da ‘Uğur Böceği İle Kara..
    5. Keşan dokumacısı Ayşe Saka "yılın..
    6. İmamoğlu makam aracı bulmayınca..
    7. Kapalıçarşı'da altın
    8. Çam fıstığının faydaları neler? Çam..
    9. MMO Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy:
    10. Başkan Bayram zabıta personelini..
    11. Sultangazi’de kayan araç güvelik..
    12. Metal sektöründe meslekî yeterlilik..
    13. Diriliş Osman ne zaman hangi kanalda..
    14. Bedelli askerlik başvurusu nasıl..
    15. Bangladeş Büyükelçiliği'nden OSTİM..
    16. Balıkesirspor'da taraftara destek..
    17. Araç egzoz emisyon ölçümü için uyarı
    18. Balıkesir'de uyuşturucu ve silah..
    19. Kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak..
    20. Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanı..
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Erdoğan, "Hatırlayan olmaz" demişti... Yaptığı miting olay oldu!..
    Erdoğan, "Hatırlayan olmaz" demişti... Yaptığı miting olay oldu!..