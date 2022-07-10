Kiraz saklama yöntemi ile sizlerde kış aylarında dalından yeni kopmuş gibi kiraz tüketebilirsiniz.Bu yönten iile kiraz saklamak için dikkat etmeniz gereken husus kirazların çok taze olmasına dikkat edelim.

Yumuşak kirazlar olmasın . Yaz meyvelerinin sultanı kiraz kış aylarındada yemek isteriz. Kirazı saklamanın bir diğer çeşidi buzdolabında olandır

Buzdolabında sakladığınız zaman yemek için çıkardığınızda kirazlar yumuşar ve dolap kokusu kirazların üzerine siner.

Kavanozda kaynatarak sakladığınız zamanda yumuşar pişmiş kiraz olur.

Buzdolabı Yok Kaynatmak Yok. Kiraz Saklama Yöntemi Kirazlarınızı Bu şekilde Aylarca Bozulmadan Saklayın

Kış aylarında canınız kiraz çektiği zaman çıkarın bir kavanoz kiraz açın kapağını mis gibi dalından koparılmış kirazları tüketin.

Şimdi kış için kiraz saklamanın tam zamanı. Bu yöntem ile özellikle hamile bayanların canının istediği zaman çıkarabilirsiniz.

Ölçüler ne kadar saklayacak iseniz o kadardır. Kiraz aylarca bozulmadan nasıl saklanır ? Videolu tarifi ile geldi. Kolaylıkla her aşamasını görerek sizde hazırlayın.

Kirazda Kalori

1 Porsiyon kirazda 126 kalori vardır.

1 kavanoz kiraz 6 porsiyon

Hazırlama süresi 10 dakika

Pişirme süresi 15 dakika

Toplm süre 25 dakikadır

Kiraz Saklama Yöntemi Resimli Tarifi

Bozulmadan Aylarca Kiraz Nasıl Saklanır?

Kirazların saplarını temizliyoruz. Bol suda yıkıyoruz. Tencerede 1 litre suyu kaynama noktasına gelene dek kaynatıyoruz. Kirazları kavanozlara dolduruyoruz.

Kaynayan suyu kavanozdaki kirazların üzerine döküyoruz. 10 dakika kapağını üzerine koyup bekletiyoruz. Sıcak suyu tekrar tencereye döküyoruz. Ocakta tekrar kaynama noktasına getiriyoruz. Tekrar kirazların üzerine döküyoruz. 10 dakika bekliyoruz. Tencereye kavanozdaki suyu döküyoruz. Ocakta suyu kaynama noktasına getiriyoruz. Kavanozlardaki kirazların üzerine şeker döküyoruz. Şeker ölçüsü yarım kiloluk kavanoz için 2 yemek kaşığı olacak. Üzerine sıcak suyu döküyoruz. Kavanozların kapaklarını sıkı sıkı kapatıyoruz. Kavanozları ters çeviriyoruz. Kavanozlar soğuduğu zaman karanlık bir ortamda tüketilecek zamana kadar bekletiyoruz.

Afiyet olsun

Kirazın faydaları

Vücudumuzu toksinlerden arındırır.

İçerdiği antioksidanlar kansere karşı koruyucudur.

Kolesterol ve kan şekerini düşürmeye yardımcıdır.

A, B, C vitamini, magnezyum ve kalsiyum açısından zengindir.

İçerdiği A vitamini ile cildimizi güzelleştirir, çocuklarda büyümeye yardımcıdır.

Sarı kiraz vücuttaki iltihaplanmayı önler. İçerisinde bulunan potasyum, kalsiyum, A vitamini ve folik asit sayesinde bağışıklık sistemi kuvvetlenir. En yüksek antioksidan kapasiteye sahip meyvelerden birisi olan kiraz kansere karşı korur. Cilt dokusunu besler ve vücuttaki ödem şikayetlerini azaltır.

Beyaz kiraz ne işe yarar?

Beyaz kiraz tansiyonu dengeler, vücuttaki iltihaplanmayı azaltır, spor sonrasında oluşan kas ağrılarını dindirmek için çok iyi bir kaynaktır. Beyaz kirazdan yapılan reçel ise diyabet hastalarının bile tüketebileceği bir reçeldir. Beyaz kiraz reçeline ekstra şeker eklenmemektedir. Gönül rahatlığıyla tüketilebilir.