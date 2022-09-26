Bozuk konserveye dikkat: Kullanmadan önce 10 dakika kaynatılmalı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Nöroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Esra Acıman Demirel, gazetecilere, yaklaşık bir ay önce 50'li yaşlarında bir kadın hastanın yutma güçlüğü, bulanık ve çift görme şikayetiyle BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine başvurduğunu söyledi.

Tetkiklerin ardından botulizm (toksinden kaynaklanan zehirlenme türü) teşhisi konulduğunu aktaran Demirel, "Hastamızın öyküsü derinleştirildiğinde konserve tüketiminin olduğu öğrenildi. Botulizm olduğu düşünülerek antitoksin tedavisi uygulandı. Hastanın takibinde düzelme oldu. Solunumu düzeldi. Taburcu edilmek üzere servisimizde takip ediliyor" diye konuştu.

''Mikrodalgada ısıtmak toksinleri öldürmüyor''

Demirel, konserve yapımı ve muhafazasıyla ilgili dikkat edilecek hususlara değinerek, şöyle devam etti:

"Konserve yapımına dikkat edilmesi gerekiyor. Yeterli ısı ve basınçla kapağının sıkı bir şekilde kapatılması gerekiyor ve kullanmadan önce 10 dakika kaynatılması gerekiyor. Kapağı şişmiş ve bozulmuş ürünlerin tüketilmemesi gerekiyor. Mikrodalgada ısıtmak toksinleri öldürmüyor. Konservenin belli bir kısmında olabilir. Konserveden bir miktar bile alınması hastalığa sebep olabiliyor."

Botulizm hastalığının teşhis ve tedavisine yönelik bilgi veren Demirel, "Özellikle kapağı şişmiş, kokusu bozulmuş konservelerin yenmemesi gerekmekte. Gıdanın alınımdan 18- 36 saat sonra belirtiler başlıyor. İlk başta halsizlik ve yorgunlukla başlıyor. Bizim dikkat etmemiz gereken çift görmenin olması, konuşmanın bozulması ve yutma güçlüğünün olması... Öyküsünde de konserve var ise mutlaka botulizm düşünülmeli. Tedavinin en erken şekilde yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Demirel, bozulmuş konservelerden bir miktar bile alınmasının ölümcül etkilerinin olabileceğine işaret ederek, vatandaşlara dikkatli olma uyarısında bulundu.