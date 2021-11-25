Bozdoğan İlçe Müftüsü koronavirüse yenik düştü
Aydın’da Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde hastanede korona virüs tedavisi gören Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar, hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz hafta korona virüse yakalanan ve durumu ağırlaşan Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar, Nazilli İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Durumu ağırlaşan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Sabancılar, hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
14 Ocak 2003 tarihinde Denizli Çal İlçesi Ortaköy Mahallesi’nde İmam Hatip olarak göreve başlayan ve son olarak Bozdoğan İlçe Müftüsü olarak görev yapan evli ve dört çocuk babası Sabancılar’ın ölümü sevenlerini üzdü.