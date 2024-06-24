“Bozdoğan-46” operasyonlarında 31 DEAŞ'lı yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bozdoğan-46” adıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 31 DEAŞ üyesinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, bayram tatilinde DEAŞ'a yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ederken, Bakan Ali Yerlikaya'dan gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili açıklama geldi.
İçişleri Bakanı'ndan yapılan açıklama şöyle:
“6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik bayram tatili boyunca gerçekleştirilen “Bozdoğan-46” Operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı."