Bozdağ: İsveç ve Finlandiya’dan teröristleri isteyeceğiz

Üçlü muhtırada yer alanların takibi için istihbarat, güvenlik örgütlerinin takip edeceği bir mekanizma kurulduğunu hatırlatan Bozdağ, “Bu mekanizma çerçevesinde İsveç ve Finlandiya, Türkiye’ye verdiği sözleri yerine getiriyor mu, getirmiyor mu, takip edeceğiz. İmza ile süreç bitmedi. Daha bu sürecin tamamlayıcı işlemleri var. Son işlem bitmeden üyelik başvurusu tam anlamıyla gerçekleşmiş olmayacaktır. Adalet Bakanlığı olarak, İsveç’ten iade talebinde bulunduğumuz FETÖ’cü ve PKK’lı teröristle ilgili cevap vermemişlerse cevaplarını isteme, daha önce reddetmişlerse taleplerimizi yeniden gönderme kararı aldık. Aynı şekilde Finlandiya’ya da 6 PKK’lı ve 6 FETÖ’cü terörist ile ilgili de iade taleplerimizi geri gönderme kararı aldık. Bakanlığımız şu anda bunların hazırlıklarını yapmakta, hazırlıklar biter bitmez bu konuda Türkiye isteklerini ileteceklerdir. Onların samimiyetlerini ölçeceğiz. İsveç Adalet Bakanı açıklama yapmış, ‘Biz aramızdaki anlaşmaya göre bu konularda karar verdik, mutabakatla ilgisi yok bunun’ diyor. Anlaşmaya göre, bizim hazırladığımız iade taleplerinin hepsi yeterli ve yeterinden fazla iadeyi gerektiren delillerle dolu olduğu halde, anlaşmaya uygun talepte bulunduğumuz halde İsveç ve Finlandiya bizim taleplerimizi reddetmiştir. Şimdi biz diyoruz ki, ‘Bu aramızdaki ikili ve uluslararası iade ile ilgili anlaşmalara uygun olduğu halde reddettiğiniz taleplerimizi yeterli deliller olduğuna inanıyoruz, iadeyi gerekli kılacak deliller olduğuna inanıyoruz yeniden gönderiyoruz. Bu mutabakatla da siz artık bunları himaye etmeyeceğinize karar verdiniz. Dün himaye ettiğiniz için aramızdaki anlaşmayı ihlal ettiniz, ona aykırı taleplerimizi reddettiniz.’ Şimdi ‘Himaye etmeyeceğiz’ diyorsunuz. O zaman aramızdaki ikili ve uluslararası anlaşmaların hükümlerine uyacaksınız, biz de bunu takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

1500 hâkim ve savcı adayı alınacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kütahya’da yeni yapılacak Adalet Sarayı’nın temel atma törenindeki konuşmasında, 2002’den bugüne adalet hizmetlerinde önemli reformların hayata geçirildiğini söyledi. Hakim ve savcı yardımcılığının getirildiğini ve uygulamanın 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacağını aktaran Bozdağ, hakim ve savcı yardımcılarının usta-çırak ilişkisiyle yetiştirileceğini anlattı. Süresi 2 yıl olan adaylık kaldırılarak yerine getirilen 3 yıl süreli hakim ve savcı yardımcılığının önemli bir adım olduğunu belirten Bakan Bozdağ, sürenin 3 yıla çıkarılması nedeniyle yaşanabilecek sorunları önlemek için yeni uygulama başlamadan yeni hakim ve savcı adayı alımı yapılması kararı alındığını bildirdi. Bakan Bozdağ, “Son bir hakim ve savcı adaylığı sınavı açma kararı aldık. Bu sınavı 26-27 Kasım tarihlerinde yapacağız. Bu sınav kapsamında 1500 hakim ve savcı adayı alacağız” bilgisini paylaştı.