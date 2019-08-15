Boza faydalı mı? Bozanın faydaları neler? Boza hangi hastalığa iyi gelir? Her derde deva boza Sonbaharı karşılamaya kısa bir süre kala soğuk akşamlarda içimizi ısıtan bozanın birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? Tarihi bir özelliği de olan bozanın vücudumuza kattığı zenginlikleri sizler için derledik. Günlük bir iki bardak boza tüketiminin insan sağlığına devasa boyutta katkılar var.

Boza, demir, fosfor, niasin, sodyum, A, B1, B2 ve E vitaminlerini bol miktarda içerisinde barındırır. İçerisindeki vitaminlerin bolluğu nedeniyle daha çok sporcular tarafından tercih edilmektedir. Anne sütünü artırıcı bir özelliği vardır. Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların iyileşmesinde yardımcı olur. İçerisindeki maya nedeniyle mide yanmasını engeller. İçerisindeki B vitamini sayesinde zihni açar, zihinsel aktiviteleri destekler ve unutkanlığı giderir. İçerisindeki yağ oranı neredeyse yok denecek kadar azdır. Kalp ve damar hastalıklarını engellemede yardımcı olur. Kansorejen maddelerin vücutta oluşumunu önleyici bir özelliği vardır. Öksürüğün tedavisinde de aktif rol alır. Özellikle gelişmekte olan çocukların kemiklerinin güçlenmesini sağlar. Midenin yorulmasını engeller. Asit dengeleyici bir özelliği de vardır. Hoş tadı ve buğulu kokusu ve içeridiği mineraller sayesinde sinir sistemine de iyi geldiği bilinmektedir.

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