  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Boynuna inşaat teli dolanan köpek kurtarıldı

Hakkari’de boynuna inşaat teli dolanan ve ağır yaralanan bir köpek belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:07:40 -
Boynuna inşaat teli dolanan köpek kurtarıldı

Hakkari’de boynuna inşaat teli dolanan ve ağır yaralanan bir köpek belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Hakkari Üniversitesi yerleşkesinde boynuna inşaat teli dolanmış ve ölüme terk edilmiş sokak köpeği bulunduğu ihbarını alan Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Kanlar içinde kalan ve baygın halde bulunan sokak köpeğine ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Gerekli tüm müdahaleleri yapılan köpek, Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde müşahede altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı