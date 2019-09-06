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Boyner’in zengin çanta koleksiyonu ile okula muhteşem dönüş

Her yaşa ve zevke uygun çanta modelleri ile çocukların okul günlerine konfor ve eğlence katan Boyner, çizgi film kahramanlarının yer aldığı lisanslı çantaların yanında ünlü spor markalarının sırt çantalarını da öğrencilerin beğenisine sunuyor

06 Eylül 2019 Cuma 12:40
Boyner’in zengin çanta koleksiyonu ile okula muhteşem dönüş

İSTANBUL(AA) - Konforlu bir okul sezonu sunmak için okula dönüş koleksiyonunu öğrencilerle buluşturan Boyner, çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri bir arada sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, yeni okul döneminin en önemli parçalarından biri olan sırt çantaları, her yaşa uygun modeller ve seçeneklerle Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’de yer alıyor.

Ünlü spor markalarının stil ve konforu bir arada sunan çantaları ortaokul ve lise öğrencileri tarafından tercih edilirken, çizgi film kahramanlarının yer aldığı lisanslı çantalar ilkokul öğrencilerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Çizgi film ve süper kahraman koleksiyonunda Örümcek Adam, Batman, Transformers, Star Wars, Arabalar, Harika Kanatlar, Barbie ve Frozen gibi karakterlerin yer aldığı sırt çantası, kalem kutusu, matara gibi ürünler öğrencilerin beğenisine sunuluyor.

Lisanslı ürünler kategorisinde ise spor tutkunu öğrenciler için Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Barcelona ve Real Madrid gibi dünyaca ünlü spor kulüplerinin birbirinden özel ürünleri yer alıyor.

Boyner’in okula dönüş koleksiyonunda yer alan çanta, beslenme çantası, suluk ve kalemlik gibi çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’de öğrencileri bekliyor.

Ünlü markaların en trend okula dönüş ürünlerini bir arada sunan Boyner, bu dönemi özel bir kampanya ile de ayrıcalıklı kılıyor. 8 Eylül’e kadar yapılan 300 TL ve üzeri alışverişe 50 TL, 600 TL ve üzeri alışverişe ise 100 TL hediye çeki veriliyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:40
  1. Boyner
  2. zengin çanta koleksiyonu

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