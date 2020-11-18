  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Boyner'den "soğuk ve yağmurlu havada şık koruma"
Aktüel

Boyner'den "soğuk ve yağmurlu havada şık koruma"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 12:44:32 -
Boyner'den "soğuk ve yağmurlu havada şık koruma"

İSTANBUL (AA) - Boyner, kış sezonunda en çok ihtiyaç duyulan yağmurluk, trençkot, mont, yağmur çizmesi ve zorlu hava şartlarına dayanıklı şemsiye seçeneklerini müşterilerinin beğenisine sundu.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın ve Türkiye’nin önemli moda markalarının seçili koleksiyonlarını bir arada sunan marka, özellikle yağmur, rüzgâr, soğuk gibi zorlu hava koşullarına dayanıklı olan ve aynı zamanda şık tasarımlarıyla dikkat çeken birçok farklı ürünü müşterileri ile buluşturuyor.

Yağışlı ve soğuk havaların olumsuz şartlarından korunmayı sağlayan montlar, trençkotlar ve yağmurluklar şıklığından ve konforundan ödün vermeyen müşterilerle buluşuyor. Tasarım, kalite ve kullanışlılık konularında fark yaratan şemsiyeler, hem şıklığı hem de pratikliği ile öne çıkan yağmur çizmeleri ve daha birçok ürün Boyner’de müşterilere sıcak bir sezon geçirmeyi vadediyor. Ürünler Boyner mağazalarında ve Boyner.com.tr adresinden incelenebiliyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akıl alır gibi değil... İnternette satılan bu şeyler pes dedirtti!
Gündem

Akıl alır gibi değil... İnternette satılan bu şeyler pes dedirtti!

İnternette yapılan ikinci el ilaç satışları 'pes' dedirtti. Adeta zehir saçan yasal olmayan şekilde ambalajı açılmış ilaçlar, “Aldım çocuğum..
PKK'nın varlığını bitirecek anlaşma uygulamaya konuldu
Dünya

PKK'nın varlığını bitirecek anlaşma uygulamaya konuldu

Irak merkezi hükümeti ve IKBY yetkilileri, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya baş..
İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi
Dünya

İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiği açıklandı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay