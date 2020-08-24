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Ekonomi Boyner'den arabaya servis hizmeti
Ekonomi

Boyner'den arabaya servis hizmeti

Yeniakit Publisher
2020-08-24 10:56:42 -
Boyner'den arabaya servis hizmeti

İSTANBUL(AA) - Boyner, müşterilerinin internet mağazası boyner.com.tr’den yaptığı alışverişlerini arabalarına teslim ediyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, günün yoğun temposunda zaman kazanmak isteyen ve pandemi kaygısı nedeniyle AVM’ye girmeyi tercih etmeyenler için geliştirilen arabaya teslimat hizmeti için boyner.com.tr alışverişlerinde mağazadan teslim almak istiyorum seçeneğinin seçilmesi ve ardından arabaya teslimat seçeneğinin işaretlenmesi yeterli oluyor. Gelen SMS ile randevuları oluşturulan müşteriler belirtilen gün ve saatte alışveriş merkezinin otopark alanında araçlarından inmeden ürünlerini teslim alabiliyor.

Boyner, arabaya servis hizmetini ilk aşamada İstanbul’da; Metropol İstanbul, Capitol, Forum İstanbul, Vadistanbul AVM ile Ankara’da; Ankamall ve Panora AVM olmak üzere 6 mağazada başlattı. Boyner, seçili mağazalarda başlattığı bu hizmeti önümüzdeki dönemde diğer mağaza ve şehirlere de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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