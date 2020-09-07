Boyner, yeni mağazası ile Point Bornova’da hizmet vermeye başladı

İSTANBUL (AA) - Boyner, İzmir'deki dokuzuncu mağazasını yaşam, eğlence ve moda merkezi Point Bornova’da açtı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner, İzmir’deki mağaza sayısını dokuza çıkardı. Yaşam, eğlence ve moda merkezi Point Bornova’da açan yeni mağaza, müşteri beklentileri göz önüne alınarak geliştirilen detayları ile alışveriş keyfini bir üst noktaya taşıyor.



İki kata yayılan ve 3 bin 500 metrekarelik bir alanda ziyaretçilere hizmet veren Boyner’in yeni nesil mağazasında, müşterilere rahat ve konforlu bir deneyim sunabilmek için tüm detaylar bir arada bulunuyor.



Dünyanın ve Türkiye’nin en sevilen markalarını aynı çatı altında buluşturan Boyner’in Point Bornova mağazasında; kadın, erkek, çocuk, ayakkabı, çanta, kozmetik ve aktif spor kategorilerinde bine yakın markanın, yüz binlerce ürünü özel ayrıcalıklar ve fırsatlarla sunuluyor.



AVM’lerde en beğenilen ve tercih edilen "Anchor Mağaza" ödülü bulunan Boyner, Point Bornova’da müşterilerine unutulmaz alışveriş deneyimleri yaşatmaya hazırlanıyor. Point Bornova mağazası ile Türkiye genelinde 107 mağazaya ulaşan Boyner, önümüzdeki dönemlerde yeni lokasyonlarda ziyaretçileri ile buluşmaya devam edecek.







- “Point Bornova mağazamızı, yenilikçi bir bakış açısıyla tasarladık”





Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, tüm dünyada ve Türkiye’de normalleşme süreci devam ederken mağaza yatırımlarına yeniden başladıklarını ve Point Bornova’da yeni nesil mağazalarını İzmirlilerle buluşturduklarını ifade etti.



Çamurdan, Point Bornova’da açtıkları mağazanın aynı zamanda İzmir'deki dokuzuncu Boyner mağazası olduğunu belirterek, “İki kata yayılan geniş bir alana kurulan Point Bornova mağazamızı müşterilerimizin mutluluğunu ve beklentilerini göz önüne alarak yenilikçi bir bakış açısıyla tasarladık. Yeni nesil mağazacılık konseptimizle en sevilen markalardan çok sayıda seçeneği ayrıcalıklı, keyifli ve konforlu bir ortamda sunuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.



Müşterilerin alışveriş yorgunluğunu atabileceği dinleme alanı gibi detayların yanı sıra pandeminin etkisi devam ederken güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için üst düzey hijyen önlemleri ile hizmet verdiklerini kaydeden Çamurdan, “Pandemi döneminde yeni mağazalar açmaya devam etmemizin geçmiş dönemlerde açılan mağazalara göre farklı anlamları da bulunuyor. Yeni mağazamızla İzmir’in ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunurken, aynı zamanda sektöre ve tüm paydaşlarımıza umut vermeyi, moral ve motivasyon sağlamayı umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

