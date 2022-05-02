Böylesini yaşamamıştı! Bayram namazı defalarca kılındı!
JAPONYA'nın başkentindeki Tokyo Camisinde bayram namazı kılındı. Camide saf tutan yüzlerce Müslüman'ın yoğun katılımı nedeniyle bayram namazı birkaç kez kılındı.
JAPONYA'nın başkenti Tokyo ve çevre eyaletlerinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Tokyo Camisinde bir araya geldi.
Mısır, Pakistan, Endonezya dahil birçok memleketten gencinden yaşlısına, kadınından çocuğuna birçok Müslüman sabahın erken saatlerinde camiye akın etti.
Şibuya bölgesindeki camiyi çevreleyen sokaklarda namaz için sıraya giren cemaat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında içeriye alındı.