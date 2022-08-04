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Medya Böylesini ilk kez duyacaksınız! "Koronayken boğazımda robot gezdi"
Medya

Böylesini ilk kez duyacaksınız! "Koronayken boğazımda robot gezdi"

Ömür Gedik, koronavirüsün bir insan yapımı olduğunu düşündüğünü söyleyerek "Virüsü kapınca boğazımda minik bir robot gezinmeye başladı" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 23:29:00 -
Böylesini ilk kez duyacaksınız! "Koronayken boğazımda robot gezdi"

Haberler sitesinin YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Ömür Gedik, dikkat çeken  açıklamalarda bulundu.

"Pandeminin başında telefonumu yıkıyordum"

Temizlik takıntısı yüzünden pandemi döneminde çok zorlandığını söyleyen Gedik, "Temizlik konusunda çok delirdiğim için telefonumu su geçirip geçirmediğini önemsemeyerek yıkadım. Koronavirüs dünyaya yayıldığında her şeyi okumaya başlamıştım. Millet virüsle dalga geçerken ben telefonumu yıkıyordum. Eve gelen her şeyi yıkamaya başlamıştım" dedi.

"Koronavirüs insan yapımı, boğazımda robot geziyordu"

Koronavirüsün insan yapımı olduğunu düşündüğünü söyleyen Ömür Gedik, sözlerine şöyle devam etti:

"Koronadan kaçamadım ve konserler başlayınca yakalandım. Yılbaşında Mersin'de bir otelde sahneye çıkmıştım. Orada Noel baba kıyafeti giydirilen bir bebekle fotoğraf çektirmem istendi ve kıramadım. Devamında da mekandaki 20-30 bebekle fotoğraf çektirdim. O gece orada koronayı kaptım. 4-5 gün sonra boğazımda bir şey gezinmeye başladı. Virüsün kesinlikle insan yapımı olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle bir şey doğada yok. Sanki boğazımda ufak bir robot geziyordu ve kemiriyordu. Onu hiç unutamıyorum. 1 hafta virüs beni zorladı, serum falan aldım."

 

Kaynak: Haberler

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Yorumlar

Leyl....

Alkol Ile displayi silmeniz yeterli idi. Allah akil fikir versin..
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