Böylesine az rastlanır! Magandalar iş başında

Avcılar’da bir sürücü, aracıyla birlikte seyir halindeyken diğer araçların arasından slalom yaparak ve makas atarak ilerleyerek adeta insanların canını hiçe saydı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise motosikletli sürücü aracının önünü kaldırarak tek tekerlekle ilerledi. Trafik magandalarının görüntüleri vatandaş kamerasına yansıdı.

E-5 Karayolu Avcılar yan yolunda bir sürücü, yoğun trafik esnasında aracıyla bir anda diğer araçların arasından slalom yaparak ve makas atarak ilerledi. Araçlar, büyük bir facia yaşanmaması adına çareyi yavaşlamakta buldu. Hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan trafik magandası hızlı bir şekilde gözden kayboldu. O anlar diğer sürücünün kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu’nda tek teker gitti

Bir diğer trafik magandası da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde insanların hayatını hiçe saydı. Motosikletiyle ilerleyen sürücü bir anda hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını umursamadan önünü kaldırarak uzun süre tek tekerlek üstünde ilerledi. Diğer araç sürücülerinin şaşkın bakışlarıyla birlikte tek tekerlek üstünde giden trafik magandası saniyeler içinde gözden kayboldu. O anlar yan şeritte seyreden sürücünün kamerası tarafından kaydedildi.