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Sosyal Medya Böylesi hiç görülmedi TOGG yarışı gündemde! Sosyal Medyada viral oldu
Sosyal Medya

Böylesi hiç görülmedi TOGG yarışı gündemde! Sosyal Medyada viral oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-26 10:19:00 -

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu’nun oğlu 4 yaşındaki Zayn ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni açılacak pistini tanıttı. Zayn'ın uçağa bindiği anlar ve o reklam filmi sosyal medyada gündem oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en büyük ikinci pisti olacak olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pistini, milli motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn ile birlikte TOGG marka araçla yarış yaparak test etti. Önce uçağa binen Zayn'a Uraloğlu'ndan "Sen ne yaptın ya? 'Türkiye hızlanıyor' dediysek de bu kadar değil" yanıtı gelirken, bu kez pisti TOGG ile denediler.

 

Milli motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, oğlu Zayn’e otomobil, TIR gibi büyük araçlar kullandırtarak sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyordu. Zayn’in araçları kullandığı görüntüler güvenlik açısından tartışmalara neden oluyordu. Zayn'ın bu kez Sabiha Gökçen pistinde TOGG sürdüğü anlar gündem yarattı.

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