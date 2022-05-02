Böylesi görülmedi! Polisin kovaladığı kişi bakın kim çıktı

İstanbul'da "Bu nasıl polis böyle" dedirten bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bülent Can isimli yurttaş 25 Nisan 2022 tarihinde anahtarı unuttuğunu fark ederek aracına gitti. Direksiyon koltuğunda oturan bir erkek şahıs ile karşılaştı. Araçtan inmesini istedi. Ancak şahıs araçtan inmedi. Arkadaşlarıyla beraber şahsı zorla araçtan indirmeyi başardı.

Atatürk Havalimanı Hazır Kuvvet polisi çıktı

Ancak bu kez şahıs araç anahtarını ve ruhsatını alarak kaçtı. Olayın polislere bildirilmesi üzerine polis ekipleri şüpheliyi kovalamaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin Atatürk Havalimanı Hazır Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Saadettin Sucu olduğu ortaya çıktı.

Polis o anda uyuşturucu etkisi altındaymış

Polisler tarafından yapılan aramada ise polis memuru Saadettin Sucu’nun üzerinden 2 adet bıçak, poşet içerisinde ise uyuşturucu ele geçirildi. Polis memurunun uyuşturucunun etkisi altında olduğu tespit edildi.

Yaşanan bu olaya ilişkin Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Savcılık, Saadettin Sucu hakkında “Uyuşturucu Kullanmak”, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Oto Hırsızlığı” suçundan mevcutlu olarak getirilmesini, şüpheli şahıstan kan aldırılarak yapılacak tespit evrakının dosyaya eklenmesi, ele geçen diğer suç unsurlarına ise el koyma kararı yazılması yönünde talimat verdi.

Konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Sucu'nun 2014 yılında kasten yaralama ve tehdit suçlarından suç kaydının olduğu bilgisi edinildi.