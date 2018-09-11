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Böylesi görülmedi! Balkondan sepet sarkıtarak bonzai satıyorlar

İstanbul Gaziosmanpaşa'da boş binanın çatısından sepet sarkıtarak bonzai satışı yaptığını belirlenen 3'ü 18 yaşından küçük toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

11 Eylül 2018 Salı 14:49
Böylesi görülmedi! Balkondan sepet sarkıtarak bonzai satıyorlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde kullanılmayan boş bir binanın çatısından aşağı iple sepet salarak bonzai satışı yapıldığını tespit etti. Polis ekipleri 3 Eylül Pazartesi günü düzenlediği operasyonda A.Y., B.E. ile 18 yaşından küçük A.I., A.F. ve B.C.K.yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 18 yaşından küçük şüphelilerin üzerinde 20,6 gram bonzai ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 225 TL ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y., B.E. ve 18 yaşından küçük A.F. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, A.I. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. B.C.K. ise adli konkrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

SEPETLE BONZAİ SATIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin boş bir binanın çatısından aşağı iple sepet salmaları, şüphelilerin para olan sepeti yukarı çekerek parayı aldıktan sonra, içinde bonzai bulunan sepeti aşağıya saldığı parayı koyan kişinin ise uyuşturucu maddeyi alarak ayrıldığı anlar yer alıyor.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 14:49
  1. İstanbul
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  5. balkondan sepet sarkıtarak bonzai satıyorlar
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