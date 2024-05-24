Böyle yola gelecekler! Ehliyetine 2041 yılına kadar el konulan magandaya 115 bin lira drift cezası

Kayseri'de ehliyetine 2041 yılına kadar el konulan kişiyi drift yapıp kazaya karışmasının ardından yakalayan polis, 115 bin 830 lira ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"23 Mayıs 2024 günü bir aracın ilimiz Talas bölgesinde ve Adliye civarında drift atarak birkaç kez trafiği tehlikeye düşürdüğü ve Talas Atatürk Bulvarı'nda bir araca çarpıp kaçtığı ihbarının alınması üzerine; Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce araç sürücüsü kovalamaca sonucu araçla birlikte yakalanmıştır. Alkol kontrolünü reddeden şahsın daha öncesinden ehliyetine 2041 yılına kadar el konulduğu tespit edilmiştir.

Şahsa Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplam 115 bin 830 TL idari para cezası uygulanmış ve aracı trafikten men edilmiştir. Trafiği tehlikeye düşüren, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam edecektir."