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Böyle vurdumduymazlık görülmedi! Canlı yayınladılar

Bursa'da iş görüşmesinden olumsuz sonuç alan vatandaş, üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Bu esnada bölgede toplanan meraklı vatandaşlar, cep telefonlarıyla sosyal medyadan yayın yaptı.

14 Mart 2019 Perşembe 15:37
Böyle vurdumduymazlık görülmedi! Canlı yayınladılar

Bursa'da dün iş görüşmesi olumsuz sonuçlanınca üst geçide çıkıp intihara kalkışan, polisin iknası sonucu eylemini sonlandıran Doğan U. (38), bugün de başka bir üst geçide çıktı. Üst geçidin altından geçen yol trafiğe kapatıldı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, polisin Doğan U.'yu ikna etme çalışmaları sürüyor.

Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi'nde bulunan bir firmaya iş görüşmesine giden Doğan U., olumsuz sonuç aldı.

İş yerinden çıkan Doğan U., intihar etmek amacıyla Ataevlermetro durağının bulunduğu üst geçidin üzerine çıktı. Doğan U., olay yerine gelen müzakereci polisler tarafından 2 saatte ikna edilerek indirildi. İfadesi alınan Doğan U., serbest bırakıldı.

Bugün yine çıktı

Doğan U., bugün de Nilüfer ilçesindeki İzmir yolu üzerindeki bir üst geçidin demir kemerinin üzerine çıktı. Doğan U.'yu görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, üst geçidin altına hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı. İntihar girişimi nedeniyle trüafiğe kapatılan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Canlı yayın yaptılar

Bölgede toplanan meraklı vatandaşların, cep telefonlarıyla sosyal medyadan yayın yaptığı görüldü. Polis ekiplerinin Doğan U.'yu ikna etme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İşte insanlıktan utandıran o görüntüler;

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:37
  1. Bursa
  2. İzmir
  3. Nilüfer İlçesi
  4. Nilüfer

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