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Yaşam Böyle vicdansızlık olmaz!
Yaşam

Böyle vicdansızlık olmaz!

Yeniakit Publisher
2023-08-15 13:42:00 -

İstanbul Esenyurt'ta pembeye boyanan kedi, yürekleri sızlattı.

Esenyurt’ta bir sokak kedisi kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile pembeye boyandı. Sokakta gezen kediyi görenler ise şaşkınlığını gizleyemezken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Atatürk Mahallesi’nde yaşandı. Bir sokak kedisi, kimliği belirsiz kişilerce pembeye boyayarak sokağa salındı. Yaşanan olayın ardından sokaklarda gezen kedi, gören vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu. Mahallede gezindiği anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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