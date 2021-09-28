Böyle valilere ihtiyacımız var! 2003 Eylül'ünde kaybettiğimiz Recep Yazıcıoğlu'nun Valiliğe gelen bir teyze ile diyaloğu

Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli’de görevlerde bulunmuş “Süper Vali” Recep Yazıcıoğlu’nun, valiliğe gelen bir teyze ile yaşadığı diyalog okuyanları duygulandırdı.

Abdestini almış tam namaza gidecekken yaşlı bir teyzenin koridorda dolaştığını görür. Buyur teyzeciğim, sıkıntın nedir, diye sorar.

Teyze, “Evladım bu evrakları Vali Beyefendiye imzalatmam gerekiyor ama bir türlü kendisini bulamadım” der.

Yazıcıoğlu, “Ver ben imzalayayım teyzeciğim” der.

Teyze, “Olur mu öyle şey vali bey buna çok kızar ben oturup onu bekleyeyim” der.

Rahmetli Yazıcıoğlu evrakları alır tek tek inceleyip imzalar. Teyzeyi kapıya kadar geçirir tam kapıda güvenlik amiri, “Sayın valim, Namaz için şahsi aracınızı getirdim” der. Teyze bunu duyunca, “Sen Vali misin oğlum?” diye sorar.

“Vali sensin teyzeciğim. Ben senin hizmetçinim, oğlunum” der teyzenin elini öpüp uğurlar.

Bu toprakların gördüğü en samimi yöneticilerden biri olan, ömrünü aziz milletimizin hizmetine adamış o merhum Valimiz Recep Yazıcıoğlu’nu, vefatının 17. yılında rahmet ve saygıyla yad ediyoruz.