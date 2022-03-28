Böyle uyuşturucu operasyonu görülmedi! 378 gözaltı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 378 şüpheliden 37'sinin tutuklandığını açıkladı.
Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından, 21-27 Mart'ta il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 378 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda 9,8 kilogram eroin, 870 gram metamfetamin, 550 gram esrar, 200 gram sentetik kannabinoid ve 700 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 378 zanlıdan 37'si, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı.