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Gündem Böyle tesadüfe az rastlanır! CHP'li ve AK Partili adayın ismini gören şaşırıyor
Gündem

Böyle tesadüfe az rastlanır! CHP'li ve AK Partili adayın ismini gören şaşırıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-10 16:53:00 -
Böyle tesadüfe az rastlanır! CHP'li ve AK Partili adayın ismini gören şaşırıyor

Artvin’in Hopa ilçesinde AK Parti ve CHP’nin Belediye Başkan adaylarının isim ve soyadları benzerlikleri şaşkınlığa neden oldu. İki Parti de belediye başkanlığı seçimlerinde aynı köyden ve uzaktan akraba olan Utku Cihan isimli adaylarıyla yarışacak.

Artvin’in Hopa ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye başkan adaylarını belirledi. Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz günler adayını Utku Cihan olarak açıkladı. Bugün de AK Parti Hopa Belediye Başkan adayını Ati Utku Cihan olarak belirledi.

Bunun üzerine ilçede iki partinin adaylarının isim benzerlikleri gündem oldu. İki Utku Cihan da ilçenin Çavuşlu köyünden olup uzaktan akraba oldukları öğrenilirken, AK Parti ve CHP kazandığı takdirde Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi adayı Utku Cihan ”Hopa’da AK Parti’nin 5 aday adayı vardı. O aday adaylarından bir tanesi bugün Ati Utku Cihan’ın adaylığı açıklandı. Bunun karışıklığa neden olacağını düşünmüyorum. Hem seçim pusulasındaki yerler açısından ve logolar açısından ayrışma mutlaka olacaktır. Resmiyette AK Parti adayının adı Ati Utku Cihan olarak zaten ifade ediliyor. Bir karışıklığa neden olmayacağını düşünüyorum” dedi.

AK Parti Adayı Utku Cihan ise yaptığı açıklamada ”Yerel seçim öncesi tatlı tesadüf. Rakibimizin de Utku Cihan olması gereğiyle bu açıklamayı yapma gereği duydum. Utku ile yakinen görüşüyoruz. Aynı köylüyüz sevdiğimiz, saydığımız arkadaşımdır. Yerel seçim öncesi hizmet yarışından bahsediyoruz. Hak edenin kazanacağı bir yarış olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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