Böyle skandal görülmedi: ‘Tecavüz’ olayı üzerinden ittifak yaptılar!

HDP, DEVA ve Gelecek Partisi ittifakıyla ‘KHK mağduru intihar etti’ şeklinde yapılan propagandanın arkasından tecavüz çıktı.

Yalanı ilk olarak PKK/HDP’li Gergerlioğlu sosyal medyadan yaydı

“KHK’lı intiharı!” yalanını ilk olarak PKK ve FETÖ savunucusu HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter üzerinden gündeme getirdi.

PKK/HDP’li Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu iddiada bulundu:

"İntihar! Bu kaçıncı KHK’li intiharı? Çaresizlikten bu kaçıncı intihar? Fatma Demirel, Diyarbakır ikametli Diyarbakır Çocuk Hastanesi’nden KHK ile ihraç 48 yaşında, 1 çocuk annesiydi. Yas evi: Hatboyu caddesi Kulplular yas evi. Soykırım devam ediyor, kamuoyu ve yetkililer susuyor."

DEVA’lı Mustafa Yeneroğlu hemen devreye girdi

FETÖ ve PKK savunucusu Gergerlioğlu’nun yalanına DEVA’lı isimler hiç vakit kaybetmeden sahiplendi. DEVA’lı Mustafa Yeneroğlu, KHK’lı Fatma Demirel için taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret, Deva Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı resmi Twitter hesabından “Yaşamına son veren @sesemed21 üyesi KHK’lı Fatma Demirel (Evin Güneş)’in taziyesine Gen. Başk. Yardımcımız Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımız İst. Mv. @myeneroğlu ile birlikte ziyarette bulunduk. Hukuksuzlukların son bulmasını temenni ediyor ve merhumeye rahmet diliyoruz.” denildi.

PKK’lı yazar Mihemed Rohani çocuğa ve kadına tecavüz etmiş

HDP, DEVA ve Gelecek Partisinin “KHK intiharı” diye yaydıkları yalanın arkasından ise ‘tecavüz’ çıktı. Fatma Demir’e ve çocuğuna PKK’lı yazar Mihemed Ronahi’nin tecavüz ettiği ortayaçıktı.

Gelecek Partili Kani Torun “İktidar öldürüyor” dedi ve sonra sildi!

Öte yandan Gergerlioğlu’nun yalanına Gelecek Partisi Genel Sekreteri Cemalettin Kani Torun da sarıldı. Fatma Demirel’in intiharına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden “Bu kaçıncı, yeter artık. Bu iktidar öldürüyor. ” paylaşımında bulundu. Davutoğlu’nun adamı Kani Torun, yaptığı paylaşımı ise sonradan sildi.