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Siyaset Böyle rezillik yok! İmamoğlu vaadini unutturmak için bakın ne yaptı
Siyaset

Böyle rezillik yok! İmamoğlu vaadini unutturmak için bakın ne yaptı

Yeniakit Publisher
2024-01-22 12:34:00 -
Böyle rezillik yok! İmamoğlu vaadini unutturmak için bakın ne yaptı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Esenler Otogarı’nı Teknoloji Üssü’ne dönüştürülmesi yönündeki uyduruk vaadiyle ilgili karartma yoluna gittiği ve İBB sitesinden bu vaadinin yer aldığı bağlantıyı silerek yok ettiği ortaya çıktı.

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yerel seçim vaadi olarak duyurduğu Esenler Otogarı’nın Teknoloji Üssü’ne dönüştürülme projesi lafta kalırken, İmamoğlu’nun bu sözlerinin yer aldığı İBB’nin resmi internet sitesindeki sayfanın yayından kaldırıldığı ortaya çıktı.

5 yıl önce vaat ettiği hemen hiçbir projeyi gerçekleştiremeyen Ekrem İmamoğlu, 29 Haziran 2019’da MEF Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılarak yaptığı konuşmada, hızlı şekilde Esenler Otogarı’nın taşınacağını, ardından bu alanda yüksek teknoloji merkezi inşa edileceğini söylemişti. İmamoğlu, bu alanı “bilime peşkeş çekeceklerini” ifade etmişti.

İmamoğlu, yaptığı açıklamada, “Hem Harem’i hem de Esenler’i şehir dışına taşıyacağımız için hızlıca Esenler Otogarı’nı, şehrin kalbinde, metro ulaşımı olan aynı zamanda İstanbul’un en yeşil vadilerinden biri olan alanın hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz. Sizlerle yapacağız bunu. Bazılarının belki işine gelmemiş olabilir. ‘Birilerine peşkeş mi çekiyor?’ diyebilirler. Evet, ben bu alanı ve o alanları, akla ve bilime peşkeş çekiyorum.” demişti.

İmamoğlu’nun bu sözleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşıldı.
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Fakat aradan geçen 5 yılda ne Esenler Otogarı başka bir yere taşındı, ne de İBB tarafından teknoloji üssüne dair herhangi girişimde bulunuldu.

31 Mart 2024’te gerçekleşecek yerel seçim öncesi yeniden aday olan İmamoğlu, “geçmiş” temizliğine başladı. İmamoğlu’nun, bu vaadini beyan ettiği içerik, İBB’nin resmi internet sitesinden kaldırıldı.

İBB sitesine 30 Haziran 2023’te yüklenen ve sosyal medya hesabından da paylaşılan linke tıklanıldığında, bağlantının web adresinden silinerek yok edildiği görülüyor.

Esenler Otogarı’nın teknoloji üssü yapılacağı vaadinin yer aldığı İBB sayfasında, “Aradığınız sayfayı bulamadık.” uyarısıyla karşılaşılıyor.

29 Haziran 2019’da Esenler Otogarı’nın teknoloji üssü yapılacağını vaat eden İmamoğlu, aynı konuşmada, Fatih Saraçhane’deki İBB binasını Türkiye’nin en büyük kütüphanesi yapacakları vaadini yinelemişti. İmamoğlu, bu vaadini de yerine getirmedi. İstanbul’un en büyük kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla inşa edilerek 19 Ocak 2023’te açılışı yapılan Rami Kütüphanesi oldu.

Kaynak: Haber7

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Yorumlar

hasel

Miletimiz sanırım şimdiye kadar tanımıştır.Tanımamışsa yazıklar olsun derim.Demek ki uyur-gezer.
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