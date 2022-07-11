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Medya Böyle olur solcu sahtekarlık! Terkoğlu, düne kadar küfrettiği Erbakan Hoca'yı şahit gösterdi
Medya

Böyle olur solcu sahtekarlık! Terkoğlu, düne kadar küfrettiği Erbakan Hoca'yı şahit gösterdi

Gazeteci geçinen Barış Terkoğlu, insanların aklı ile alay edercesine, düne kadar salya sümük küfrettikleri merhum Hoca Necmettin Erbakan'ı şahit tutup, cezaevindeki darbecileri kurtarmak için atağa geçti.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 21:34:00 -
Böyle olur solcu sahtekarlık! Terkoğlu, düne kadar küfrettiği Erbakan Hoca'yı şahit gösterdi

 Yeniakit.com.tr 

28 Şubatçı generalleri kurtarmak için her türlü yolu deneyen sahtekar solcular, şimdi de düne kadar salya sümük küfrettikleri merhum Hoca Necmettin Erbakan'ı şahit göstermeye başladı.

Milyonların mağduriyeti yeterli bir delil değil mi?

Gazeteci geçinen Barış Terkoğlu, bugünkü köşe yazısında, Necmettin Erbakan'ı şahit göstererek, "Erbakan’ın saklanan konuşması; 28 Şubat’ın bir darbe olduğu tezini, bizzat Erbakan’ın ağzından ortadan kaldırıyordu." dedi.

28 Şubat davasında, hakları elinden çalınan milyonlarca dindar insanın mağduriyeti orta yerde dururken, Barış Terkoğlu ise mahkemenin delilleri yok saydığını iddia ederek şunları yazdı:

Erbakan'ın görüntüleri, 28 Şubat’ın bir darbe olduğu tezini, bizzat Erbakan’ın ağzından ortadan kaldırıyordu. İzlenmemesinin sebebi belli. Mahkeme, önceden verilmiş karara ulaşmak için delilleri yok saymak zorundaydı.

28 Şubat MGK’si, adı üstünde, 28 Şubat’ta oldu. Erbakan hükümeti o gün değil, dört ay sonra görevi bıraktı. Erbakan nedenin askerle sorun değil, koalisyon protokolü olduğunun altını çiziyordu. Erbakan, Demirel’e sunduğu istifa mektubunu "Bir kere daha aynen okuyorum" diyerek kameraların önünde okumaya başlamıştı. Mektuptaki ifadeler, Erbakan’ın açıklamasını doğruluyordu.

56 dakikalık o görüntüyü mahkeme izlemedi. Zira görüntüler, 28 Şubat’ın bir darbe olduğu tezini, bizzat Erbakan’ın ağzından ortadan kaldırıyordu. İzlenmemesinin sebebi belli. Mahkeme, önceden verilmiş karara ulaşmak için delilleri yok saymak zorundaydı.

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