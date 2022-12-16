Böyle olur emekçi geçinen komünistler! Başörtüye hayır dediler

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın 'Erdoğan rejimini yenerek yurttaşlarımızı bu dinci gerici kuşatmadan, cemaat ve tarikatlardan kurtaracağız' sözleri hafızalarda yerini korurken bu seferde partisinden skandal açıklama geldi.

Kendisini emekçi olarak tanıtan Türkiye İşçi Partisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsüne anayasal güvence amaçlayan teklifine karşı çıkarak "Saray İktidarının Anayasa Değişikliği Teklifine Hayır!" başlığı ile bir açıklama metni yayınladı. Yaynlanan açıklama metninde "Tüm kamuoyunu, iktidarın toplumu inançlar ve cinsel kimlikler ekseninde kutuplaştırmaya çalışan bu teklifini reddetmeye çağırıyoruz" denildi.

"Türkiye İşçi Partisi olarak, Kadın Büromuz, Hukuk Büromuz ve LGBTİ+ Komisyonumuzun konuya ilişkin raporları ışığında, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinde söz sahibi olan demokratik kitle örgütlerinin kamuya mal olmuş görüşlerini de dikkate alarak Cumhur İttifakı partilerinin gündeme getirmiş olduğu Anayasa değişiklik teklifine “Hayır” dediğimizi şimdiden ilan ediyoruz" denilen metinde, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye İşçi Partisi Parti Meclisi AKP, MHP ve BBP’nin Anayasa değişikliği teklifine ilişkin partinin tavrını ele almış ve şu kararı almıştır:

1- Koltuk ve seçim hesapları uğruna anayasadaki laiklik ilkesinin aşındırılmasını kabul etmiyoruz. Keyfi yönetimini kalıcılaştırmak adına anayasadaki temel ilkeleri çiğnemekte beis görmeyen, işine gelmeyen mahkeme kararlarını uygulamayan ve kanun önünde eşitlik ilkesini hiç olmadığı kadar aşındıran AKP iktidarının toplumun bütününü ilgilendiren bir konuda anayasa değişikliği önerme meşruiyeti bulunmamaktadır. Söz konusu anayasa değişikliği önerisi, ülkemizin gerçek sorunları karşısında söyleyecek hiçbir sözü kalmamış AKP iktidarının nefret söylemi ve din istismarı ile, hukuku araç haline getirerek siyasi çıkar sağlama arzusunun bir ürünüdür. Yargının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili kararı bir kez daha gösterdi ki iktidarla değil anayasa yapmak, herhangi bir konuda yan yana durmak dahi halka dönük saldırıların parçası olma sonucunu doğuracaktır.

"Anayasaya eklenmesi öngörülen ifadeler, tahmin edilemeyecek pek çok farklı uygulamayı beraberinde getirebilir"

2- Bütün inançlara ve bir dine inanmama hürriyetine eşit mesafede olması gereken anayasanın, bir dini inancın bir yorumunu öne çıkaracak şekilde atıflar içermesi toplumsal yaşam açısından telafisi mümkün olmayan zararlara neden olur. 24. Maddede yapılması öngörülen değişiklikte, bireysel özgürlüğün temel unsurlarından biri olan kıyafetin, bir dini inanca mensup olanları güvence altına alacak, diğerlerini yok sayacak şekilde tanımlaması ayrımcılığın en açık ifadesidir. Ayrıca, anayasaya eklenmesi öngörülen ifadeler, dini inanç bahanesiyle kamu hizmetlerinde kimliği tespit edilemeyen görevlilerin varlığını veya bugünden tahmin edilemeyecek pek çok farklı uygulamayı beraberinde getirebilir.

"Toplumun bir kesiminin “sapkın” olarak nitelendirilmesini reddediyoruz"

3- Aile maddesinde yapılmak istenen değişiklik ise LGBTİ+’ları yok sayma girişimlerinin devamı niteliğindedir. Bu yurttaşlarımızın özgürlük taleplerini kalıcı olarak engelleme yönünde atılmak istenen bir adımdır. Anayasa değişiklik teklifinin gerekçesinde toplumun bir kesiminin “sapkın” olarak nitelendirilmesini de reddediyoruz.

4- Her iki değişiklik talebi de, din ve cinsel kimlikler üzerinden halkın kutuplaştırılmasına neden olacak son derece tehlikeli bir ortamın oluşmasına hizmet edecek niteliktedir.

"Tüm kamuoyunu bu teklifi reddetmeye çağırıyoruz"

Türkiye İşçi Partisi olarak, Kadın Büromuz, Hukuk Büromuz ve LGBTİ+ Komisyonumuzun konuya ilişkin raporları ışığında, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinde söz sahibi olan demokratik kitle örgütlerinin kamuya mal olmuş görüşlerini de dikkate alarak Cumhur İttifakı partilerinin gündeme getirmiş olduğu Anayasa değişiklik teklifine “Hayır” dediğimizi şimdiden ilan ediyoruz. Tüm kamuoyunu, iktidarın toplumu inançlar ve cinsel kimlikler ekseninde kutuplaştırmaya çalışan, halkın ve kadınların gerçek sorunlarının konuşulmamasına hizmet eden bu teklifi reddetmeye çağırıyoruz."