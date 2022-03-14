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Gündem Böyle mi helalleşeceksiniz? CHP gazeteci kanı döktü
Gündem

Böyle mi helalleşeceksiniz? CHP gazeteci kanı döktü

Bulduğu her platformda basın özgürlüğü naraları atan ve ,sözde vatandaşlarla helalleşmek için yola çıkan CHP, gazeteci kanı döktü. CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde dönen yolsuzlukları ortaya çıkardığı için tehdit edilen Mersinli gazeteci Zeynel Boğan, ofisinin önünde muştalı ve bıçaklı saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 12:28:00 -
Böyle mi helalleşeceksiniz? CHP gazeteci kanı döktü

Sözde helalleşme adı altında oy avcılığına soyunan CHP’liler çirkin ve kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. Basın özgürlüğü denildiğinde mangalda kül bırakmayan CHP’liler, kendilerine yönelik en ufak bir eleştirel haberde, vatansever gazetecilerin üzerinde zulüm ve baskı fırtınası estiriyor.

Gazeteciye hain pusu

 

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde dönen yolsuzluklarla ilgili haberleri nedeniyle daha önce kentte 35 yıldır yayın yapan Haberci Gazetesi’ni basarak boya ve yumurta yağmuruna maruz bırakan CHP Mersin İl teşkilatı, bu kez gazeteci kanı döktü. Başkanlığını Vahap Seçer’in yaptığı CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde dönen yolsuzlukları dile getirdiği için tehdit edilen Mersinli gazeteci Zeynel Boğan, ofisinin önünde kurulan hain pusu sonrası muştalı ve bıçaklı saldırıya maruz kaldı.

Hastaneye kaldırıldı

Kafasından ağır darbeler alan ve burnunda kırıklar meydana gelen Mersin Birebirhaber ve Karahaber gazetelerinin imtiyaz sahibi Boğan, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, Emniyet güçleri eşkali belli saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürülüyor. Uzun zamandır tehditler alan gazeteci Zeynel Boğan’ın koruma talebi, “somut bulgu” olmadığı gerekçesiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmiyordu.

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