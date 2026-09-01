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Yerel Böyle hırsızlık görülmedi: Girdikleri kafede sucuklu yumurta yaptılar!
Yerel

Böyle hırsızlık görülmedi: Girdikleri kafede sucuklu yumurta yaptılar!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Elazığ’da bir iş yerine giren iki hırsızın rahat tavırları pes dedirtti. Sabaha karşı girdikleri kafeden bir miktar para çalan hırsızlar, ardından sucuklu yumurta yapıp yediler.

Edinilen bilgilere göre olay, yaklaşık 4 gün önce Cumhuriyet Mahallesi’nde bir kafede meydana geldi. İş yerine giren iki şüpheli, kasada bulunan bir miktar parayı aldıktan sonra adeta kendi evlerindeymiş gibi mutfağa yöneldi. Mutfakta bir süre gezinen şüpheliler, ardından kendilerine sucuklu yumurta yaptı. Hırsızların rahat tavırları ve sucuklu yumurta yapma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralardan durumu izleyen ve büyük şaşkınlık yaşayan iş yeri sahibi ise durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

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Rahatlığı pes dedirtti! Hırsızlık anı kamerada!

 

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