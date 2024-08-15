  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

Japonya'nın açıklaması sonrası Türkiye'den karşı hamle geldi!

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü?

Simpsonlar filan hikaye! Yusuf Güney'in aylar önceki tahmini tuttu, herkes dehşete düştü

Nefes kesen görüntü! Zırhlı araç böyle vuruldu

Yeni Türkiye’nin ayak sesleri! Petrol ve doğal gazda tarihi rekor

Amerikalılar suçluyu buldu: Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarını vermemek için inat ediyorlar

İlk deneme başarı ile gerçekleşti! İşte Türkiye'nin yeni gururu Hisar O

‘Tıpış tıpış' oy vermeye gidersen böyle olur! Bodrum sosyetesinden CHP isyanı

TSK'dan çok önemli açıklama: 73 terörist etkisiz hale getirildi!
Yaşam Böyle hırsızlık görülmedi!
Yaşam

Böyle hırsızlık görülmedi!

Yeniakit Publisher
2024-08-15 19:45:00 - 2024-08-15 19:45:52

Bursa'da bir hırsız tek başına soyduğu dükkana ertesi gün arkadaşıyla geldi.

Bursa'da bir züccaciye dükkanına 2 gün peş peşe hırsız girdi. Eşyaların eksildiğini gören dükkan sahibi, kameralara bakınca şok geçirdi. Kameralarda bir hırsızın tek başına girdiği dükkana, ertesi gün arkadaşıyla beraber tekrar geldiği görüldü. Harekete geçen polis, hırsızları kısa sürede yakaladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir züccaciye dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.K.(16), gece saatlerinde züccaciye dükkanına girerek ses bombası ve powerbank gibi elektronik eşya çaldı. Çaldıklarınla yetinemeyen A.K., ertesi gün arkadaşı M.C.E. ile yine aynı dükkana geldi. Dükkandan bulduğu bavula ses bombası, çakmak ve saç kurutma makinesi gibi elektronik eşyaları koyarak kayıplara karıştı.

Eşyaların eksik olduğunu gördü, kamera kayıtlarını inceleyince şok oldu

Dükkan sahibi Murat Kaya, dükkan içindeki eşyaların fazlasıyla eksik olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen Kaya, güvenlik kameralarını inceleyince gözlerine inanamadı. Kaya'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarında, olay günü gelen hırsızın ertesi gün arkadaşıyla tekrar gelerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 2 hırsız arkadaşı kıskıvrak yakaladı. Ürünlerinin eksik olduğunu görünce kamera kayıtlarına bakan Kaya, "Dükkana girdiğimde eşyaların eksik olduğunu fark ettim. Bunun üzerine kamera kayıtlarını incelemeye başladım. Kayıtları incelediğimde, 2 hırsızın dükkanımdan temin ettiği bavula ses bombası, mikrofon ve saatli çakmak gibi eşyaları çaldığını fark ettim. Durum böyle olunca polis ekiplerine haber verdim. Ekipler 2 gün içerisinde zanlıları tespit etti. 15-16 yaşlarında yabancı uyruklu 2 hırsız olduğu belirlendi. Ve bu hırsızların 5-6 tane farklı suçlardan sicil kaydı olduğu tespit edildi. Biz hepsini kardeşimiz olarak gördük, bunun karşılığı böyle olmamalıydı" dedi.

Yakalanan hırsızlar sınır dışı edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23