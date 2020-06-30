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Gündem

Böyle hakimler de var! Faturayı kendisine kesti

Bir mahkemede ara kararın gereği gibi yerine getirilmemesinden kendisini mesul tutan hakim, yeni ara kararın masrafını kendisine ödetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 15:53:00 -
Böyle hakimler de var! Faturayı kendisine kesti

Türkiye'de bir hakim mahkemede 19 Haziran 2020 tarihinde görülen bir mahkemede bugüne kadar görülmemiş bir karara imza attı. Hakim mahkemede ara kararın gereği gibi yerine getirilmemesinden kendisini mesul tutarak yeni ara kararın kendisi tarafından ödenmesine hükmetti.

2 tebliğ masrafını kendisi ödeyecek

Türkiye'de eşi görülmemiş olayda hakim, bir davanın ara kararının taraflara tebliğ edilmesine karar verdi. Ara kararın verilmesinden dolayı kendisini sorumlu hisseden hakim 2 tebliğ masrafı olan 38 TL'nin mahkemenin idaresi kendisinde olduğu için kendisi tarafından ödenmesine hükmetti. Kararın sosyal medyada paylaşılması sonrası vatandaşlardan çok sayıda destek mesajı aldı.

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