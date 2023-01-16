Böyle hainlik ne görüldü ne duyuldu! Haluk Bayraktar canlı yayında sözde generalin neler yaptığını açıkladı

Bayraktar SİHA ile adından söz ettiren Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar SİHA'yı yaparken bir generalin kendilerini nasıl engellediğini Habertürk canlı yayınında anlattı.

Böyle hainlik ne görüldü ne duyuldu

Bayraktar, "Ben askerliğimi kısa dönem çavuş olarak yaptığım sırada, TSK'nın İHA ihalesi vardı. Şirketten Genel Müdür olarak benim de orada olmamı istediler. Askeriyeden izin alıp sunum yapmak için Sipon'a gittim. Bizim uçağımız yani Bayraktar, gece karanlığında otomatik iniş yaptı. Oradan bir general asker, ben bunu kabul etmiyorum bu nasıl olur düğmeye bastınız. Bu tutanaklara geçsin dedi. Ben açıklama yaparken birden çavuş esas duruşa geç dedi. Ben yine karşı çıkınca tutuklanmamı istediler. Savcı tutuklamadı sadece tutanak tutulsun dedi. Bu paşa kılıklı sözde asker daha sonra istifa edip rakip firmada işe girdi." dedi.