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Yaşam Böyle görüntülendi! Fayın yeryüzünü kestiği yer tespit edildi
Yaşam

Böyle görüntülendi! Fayın yeryüzünü kestiği yer tespit edildi

Uzmanlar, fayın Kahramanmaraş'ta yeryüzünü kestiği yeri tespit etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 16:56:00 -

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 7.7 büyüklüğündeki depreme neden olan fayın yeryüzünü kestiği yerin bulunduğunu ifade ederek, “Fay hattı boyunca ve yakınındaki evlerin önemli bir bölümü yıkılmış durumda” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle Türkiye ‘yüzyılın felaketi’ni yaşarken, ülkeyi yasa boğan depremin bilimsel incelemeleri de sürüyor. Depremin ardından aralarında Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir’in de bulunduğu bilim insanları kırılan fayla ilgili çalışma yaptı. 7.7 büyüklüğündeki depreme neden olan fayın yeryüzünü kestiği noktaların tespit edildiğini ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, yaptıkları çalışma sonucunda Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda, Tevekkelli köyü yakınlarında depremin etkisiyle yolun 3 metre yana kaydığının görüldüğünü söyledi.

Sözbilir, 7.7’lik depremin yeryüzünde ortalama en az 3 metre atıma neden olduğunu belirterek, “Bunu fayın kestiği asfalt yolu ortalama 3 metre sol yanal ötelenmesinden anlıyoruz. Bu fay literatürde Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak bilinir. Böylece fayın, Gölbaşı-Türkoğlu hattı boyunca kırıldığını söyleyebiliriz. Bu zon boyunca ve yakınındaki evlerin önemli bir bölümü yıkılmış durumda” dedi.

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