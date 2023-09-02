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Dünya Böyle giderse 200 bin çocuk açlıktan ölecek! Yarım edin!
Dünya

Böyle giderse 200 bin çocuk açlıktan ölecek! Yarım edin!

Yeniakit Publisher
2023-09-02 09:21:00 -
Böyle giderse 200 bin çocuk açlıktan ölecek! Yarım edin!

Birleşmiş Milletler (BM), Mali'de 2023 sonuna kadar 200 bin çocuğun açlıktan ölebileceği uyarısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), Mali'de 2023 sonuna kadar 200 bin çocuğun açlıktan ölebileceği uyarısı yaptı.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Dünya Gıda Programı (WFP) Mali'deki açlığa dair ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada süregelen çatışmalar, yerinden edilmeler ve kısıtlı insani yardım ulaşımı nedeniyle 5 yaş altı yaklaşık 1 milyon çocuğun yıl sonuna kadar akut beslenme yetersizliğine itilebileceği kaydedildi.

Mali nüfusunun yaklaşık çeyreğinin gıda güvensizliğiyle mücadele ettiğine dikkati çekilen açıklamada, aralarında birçok çocuğun da bulunduğu 2 bin 500 kişinin Menaka bölgesinde açlık tehlikesi altında olduğu ifade edildi.

"Mali'ye gerekli yardımların ulaştırılmaması halinde 2023 sonuna kadar 200 bin çocuk açlıktan ölebilir." uyarısı yapılan açıklamada, durumun ciddiyetine rağmen ülkeye yönelik yardım fonlarının çok düşük düzeyde olduğu ifade edildi. (İLKHA)
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