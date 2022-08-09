Böyle futbolcu olmaz olsun!

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Domenico Berardi, Modena'ya 3-2 mağlup oldukları mücadelenin ardından kendisine laf atan bir taraftarla tartıştı. Yıldız futbolcunun taraftarı yumrukladığı anlar saniye saniye kameralara takıldı.

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Domenico Berardi, İtalya Kupası'nda Modena'ya 3-2 boyun eğdikleri karşılaşma sonrasında kendisine tepki gösteren bir taraftarla yumruk yumruğa kavga etti.

Temsilcimiz Kaan Ayhan, söz konusu müsabakada Modena ağlarına 88. dakikada takımının ikinci golünü atsa da Sassuolo'yu mağlubiyetten kurtaramadı. Modena karşısında tek skorunu penaltıdan üreten Domenico Berardi, taraftarının hedefindeki isim oldu.

TARAFTARI KOVALADI

Karşılaşmanın oynandığı Stadio Alberto Braglia'dan ayrılırken bir taraftarın protestosune maruz kalan yıldız oyuncu, sinirlerine hakim olamadı. Kendisine hakaret eden taraftarın üzerine yürüyen Berardi, bir süre taraftarı kovaladı.

Takım arkadaşları ve güvenlik görevlileri tarafından sakinleştirilmek istenen Domenico Berardi, kendisini tutan kalabalıktan kurtulur kurtulmaz soluğu kendisine hakaret eden taraftarın yanında aldı.

YAKALAYINCA YUMRUKLADI

Söz konusu taraftara yumruk atan deneyimli oyuncu, daha sonra güçlükle sakinleştirildi. Bu anlar o esnada çevrede olan bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi ve sosyal medyada büyük ses getirdi.

Daha sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapan Berrardi, "Modena maçından sonra bugün stadyum çıkışında olanlar için özür dilerim. Biz profesyoneliz ve her şeyden önce gençlere ve çocuklara örnek olmalıyız. Herkesin gözü önünde örnek bir davranış sergileyemedim. Çünkü ailem, eşim, çocuğum gibi beni derinden yaralayan, en sevdiğim şeylere laf edildi." diyerek özür diledi.



