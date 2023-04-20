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Spor Böyle duyurdular: Weghorst yeniden Beşiktaş'ta!
Spor

Böyle duyurdular: Weghorst yeniden Beşiktaş'ta!

Yeniakit Publisher
2023-04-20 14:54:00 -
Böyle duyurdular: Weghorst yeniden Beşiktaş'ta!

İtalyan ve İngiliz basının iddiasına göre devre arasında Manchester United'a kiralık giden Weghorst, tekrar Beşiktaş'a dönüyor.

Beşiktaş’ta bu sezon geçirdiği muhteşem ilk yarının ardından gittiği Manchester United’da aradığını bulamayan Wout Weghorts’un yeniden siyah beyazlı ekibe dönebileceği iddia edildi. İtalyan tuttomercatoweb sitesi, Manchester United’ın sezon sonuna kadar Burnley’den kiraladığı Weghorst’un bonservisini almayacağını Hollandalı forvetin yaz aylarında yeniden Beşiktaş’a dönebileceği belirtildi.

Ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail de “Beşiktaş, yaz Transfer döneminde Weghorst için hamle yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş sezonun bitmesini bekliyor” ifadelerini kullandı. Gazete “Weghorst, Manchester United için kısa dönemde bir çözüm olarak görülüyordu ancak işler pek beklendiği gibi gitmedi. Kulüp ondan istediği verimi alamadı. Manchester United kesinlikle onun bonservisini almayacak. Bu saatten sonra tekrar Burnley forması giymesi beklenmiyor. Weghorst’un çok sevildiği Türkiye’ye bu kez dönüşü kiralık olarak değil, bonservisiyle birlikte gerçekleşebilir” diye yazdı.

Beşiktaş Yönetimi ise Weghorts hamlesini yapmak için teknik direktör Şenol Güneş’in raporunu bekliyor. Oyuncunun yönetimle görüşmelerde ‘Şartlarda anlaşırsak dönebilirim’ dediği öğrenilirken Güneş’in kesin raporuna göre harekete geçilecek. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan 30 yaşındaki futbolcunun, Burnley ile Haziran 2025’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Spor Arena

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