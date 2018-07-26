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Böyle dilenci görülmedi! Tam 9 farklı şehirin...

Konya’da yakalanan ve üzerinde 9 farklı şehir bileti çıkan dilencinin bozuk paralarına el konuldu.

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:46
Böyle dilenci görülmedi! Tam 9 farklı şehirin...

Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürülüğü ekipleri, tren garı çevresinde bir şahsın dilendiği ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, 31 yaşındaki H.M.’yi yakalayarak karakola götürdü.

Dilenci şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda çok sayıda poşetler içerisinde bozuk para ele geçirildi. Her tarafından bozuk para çıkaran şahsı, zabıtalar şaşkınlıkla takip etti.

ÜZERİNDEN 9 FARKLI ŞEHİR BİLETİ ÇIKTI

Üzerinde 9 farklı şehre ait bilet bulunan dilencinin, şehir şehir dolaşarak dilendiği ve yakın zamanda Eskişehir ile Ankara için aldığı bilet çıktığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 16:46
  1. Eskişehir
  2. Ankara
  3. Konya
  4. gezgin dilenci
  5. dilenci
  6. operasyon

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