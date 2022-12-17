Böyle dalkavukluk görülmedi... Davutoğlu Kılıçdaroğlu'nun yaş gününü böyle kutladı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün 74 yaşına girdi. Kılıçdaroğlu'na şakşakçılık ve dalkavukluk yaparak doğum günü kutlamasına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bu hareketi "Gerçekten çapsız mısın nesin?" dedirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün 74'üncü yaşına bastı. Kılıçdaroğlu'na Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği "Demokrasi Şurası" toplantısı öncesi pastalı doğum günü kutlaması yapıldı.
Şişli Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen kutlamada Kılıçdaroğlu için pasta kesildi.
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun doğum günü kutlamasına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katılarak dalkavukluk ve şakşakçılık yapması "Gerçekten çapsız mısın nesin?" dedirtti.