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Dünya Böyle alçaklık görülmedi! Türkiye için toplanan yardımları kundakladılar
Dünya

Böyle alçaklık görülmedi! Türkiye için toplanan yardımları kundakladılar

Türkiye'deki deprem felaketi nedeniyle birçok ülkeden destek gelmeye devam ederken Almanya'da skandal bir olay yaşandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 17:00:00 -

Meydana gelen deprem nedeni ile mağdur olan vatandaşlara yardım etmek için Almanya'da toplanan yardım malzemeleri kundaklandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından dünyadaki ülkelerden Türkiye'ye çok sayıda kurtarma ekibi ve yardım malzemesi gönderildi.

Almanya'da ise bir gurup kendini bilmez kişi tarafından yapılan büyük tepki topladı.

Almanya’nın Marl kentinde Türklere ait bir süpermarkette depremzedeler için toplanan yardımlar kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Gece başlayan yangında 30 kişilik ekip yangını güçlükle söndürebildi.

Alman polisi olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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