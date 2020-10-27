Boykotu itibarsızlaştırmasına sert tepki: 'Çocukça şeyler' ise sen niye korkuyorsun Ali Babacan?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik yaptığı boykot çağrısının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan "48 saat sonra unutulur. Ne zaman içeride gündem sıkışsa böyle bir çıkış yapıyorlar. Küreselleşen bir dünyada herhangi bir ürün sadece bir ülkenin malı değildir. Türkiye'de üretilen Fransız markalı ürünler var. Onları da mı boykot edeceğiz? Orada bizim vatandaşlarımız çalışıyor. Bunlar çocukça şeyler. Tamamen hikaye" açıklaması geldi.

Babacan'ın, İslam'ı hedef alan ve Müslümanlara baskı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirmek yerine, hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmesi tepki çekti.

Karahasanoğlu'ndan Babacan'a tepki

Manşetlerin Dili programında Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan ile birlikte gazete manşetlerini yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Ali Babacan'ın bu sözlerine tepki gösterdi.

"Bunlar çocukça şeylerse sen de büyükçe bir şey yap"

Macron'un açıklamalarına ilişkin tek bir ifadesi olmadığına dikkat çeken Karahasanoğlu, "Ali Babacan, Hz. Peygamber'e saygı zımmında tek bir açıklama yapmıyor, Fransa'ya karşı. Bir de Türkiye'nin yaptığı girişimi itibarsızlaştımak için 'Fransa'ya yapılan boykot çağrısı 48 saat sonra unutulur. Ne zaman içeride gündem sıkışsa böyle bir çıkış yapıyorlar. Bunlar çocukça şeyler' diyor. O zaman sen büyükçe bir şey yap." dedi.

"Çocukça şeyler dediği konu aslında ciddi bir yaptırım"

Şirketlerin mal satmak için kırk takla attığına ve ekonomik yaptırımlarla ülkelere baskı yapıldığına dikkat çeken Karahasanoğlu, "Çocukça şeyler dediği konu aslında ciddi yaptırımlar. Bunun en başında da Babacan'ın adeta dev gibi gördüğü ABD'nin Rusya, İran gibi ülkelere yaptığı ekonomik ambargoları, yaptırımları var. Halkın Fransa'nın malını almaması çocukça dediği şeyse, bir ülkenin başka bir ülkeye ekonomik ambargo olarak malını almaması daha çocukça bir şeydir." ifadesini kullandı.

"Sen niye korkuyorsun, Ali Babacan?"

Peygamberimiz'e hakarete sessiz kalmak bir yana, üzerine Türkiye'nin tepki göstermesini de eleştiren Ali Babacan'a tepki gösteren Karahasanoğlu, "Ali Babacan, Hz. Peygamber ile ilgili hakarete sesiz kalıyor, bir de Türkiye'nin tepki için getirdiği şeyleri itibarsızlaştırmak için 'çocukça şeyler' diyorsun. Çocukça şeylerse hiç kimse itibar etmez, Fransa mallarını satmaya devam eder. Sen niye korkuyorsun, Ali Babacan?" diye sordu.