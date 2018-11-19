0553 313 94 23

Boykot çağrısı: ABD'ye 'gık'ı çıkmayan Suudiler Türkiye'yi düşman ilan etti!

Cemal Kaşıkçı'nın vahşice konsolosluk binasında katledilmesinin üzerine Türkiye'nin yürüttüğü başarılı adli takip süreci Suudileri kızdırıyor. Suudiler Türkiye'yi boykot ile tehdit ediyor.

19 Kasım 2018 Pazartesi 21:37
Boykot çağrısı: ABD'ye 'gık'ı çıkmayan Suudiler Türkiye'yi düşman ilan etti!

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle uluslararası siyasette zor durumda bulunuyor. Özellikle yaptırımlarla karşı karşıya olan ülkeyi en çok zorlayansa Türkiye'nin yürüttüğü başarılı ve şeffaf adli takip süreci.

Tüm delilleri uluslararası kamuoyu ile paylaşan ve Suudi Arabistan'ın cinayeti işlediğini kesinleştiren bu durum Suudileri kızdırıyor.

Boykot talebi

Tarafsız ve şeffaf takip sürecini çok iyi bir şekilde yönetmesine karşılık bu durum Türkiye'ye karşı Suudi cephesi oluşturdu. Özellikle sosyal medyada Türkiye karşıtı propagandaya imza atan Suudiler, Türkiye'ye boykot çağrısı yapıyor.

Birçok düşmanca mesajın içerdiği paylaşımları yapan Suudiler, "Türk mallarını kullanmayın" , "Selman'ın düşmanı bizim de düşmanımız" gibi mesajlar yayınlıyor.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 21:37
  1. Suudiler
  2. Suudi Arabistan
  3. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hulusi Akar, BBC'ye konuştu: Kayıtların kaynağını açıklamıyoruz
    1. Hulusi Akar, BBC'ye konuştu:..
    2. Erzurum'da doğalgaz bağlantısı..
    3. Ellerde sanat tablosu
    4. Yeşil sahalarda görülmemiş olay!..
    5. Irak'tan Suudi Arabistan ile enerji..
    6. Yunanistan ile Bulgaristan boru hattı..
    7. Eskişehir’de kablo hırsızları tutuklandı
    8. İzmir'de feci kaza
    9. Avrupa Birliği'nden İran'a Yemen uyarısı
    10. Türkakım" töreni Rus medyasınıda geniş..
    11. Çocuğunuz ev ödevini sevmiyor mu?
    12. Canan Karatay'dan tuzlu su önerisi
    13. Kayserispor Alanyaspor hazırlıklarına..
    14. İstanbul'da sağanak etkili oluyor
    15. Donald Trump resti çekmişti! O ülkeden..
    16. Anksiyete rahatsızlığına iyi gelen 5..
    17. Sosyal medya yalnızlaştırıyor
    18. Avrupa Borsaları düşüşle tamamladı
    19. Kupa Demirören'e geldi
    20. Kocaeli'de Mevlit Kandili coşkusu
    Lüks sitede haşema skandalı
    Lüks sitede haşema skandalı
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor