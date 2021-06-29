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Spor Boupendza, Atalanta formasına çok yakın
Spor

Boupendza, Atalanta formasına çok yakın

Hatayspor'da attığı gollerle Süper Lig'i sallayan Boupendza'nın İtalyan ekibi Atalanta'ya transfer olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 01:45:00 -
Boupendza, Atalanta formasına çok yakın

Hatayspor'da attığı gollerle Süper Lig'i sallayan Boupendza'nın İtalyan ekibi Atalanta'ya transfer olmak üzere olduğu iddia edildi.

Milliyet'in Gabon Media Time'dan aktardığı habere göre Boupendza için özellikle Atalanta'nın ısrarcı olduğu ifade edildi.

Haberde Aaron Boupendza'nın değerini yüzde 1800 kadar artırdığı ve Atalanta ile Fiorentina'nın dikkatini çektiği belirtildi. Boupendza'nın da İtalya'ya transfer olmak istediği ifade edildi. Hatayspor, Boupendza için 8 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Atalanta ile Hatayspor arasında görüşmelerin devam ettiği ve anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.

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