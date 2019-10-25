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Botoks yaptırmak caiz midir?

Botoks ile kırışıklık ve deride ki çizgiler geçici süre yok edilmekte. Botoksu kısaca, yüzde beliren kırışıklıkları ve ince çizgileri yok etmenin en güvenilir ve en kolay yöntemlerinden biri olarak tanımlanır. Peki Botoks yaptırmak caiz midir? Botoksun dindeki yeri nedir?

25 Ekim 2019 Cuma 14:47
Botoks yaptırmak caiz midir?

Botoks ile kırışıklık ve deride ki çizgiler geçici süre yok edilmekte. Botoksu kısaca, yüzde beliren kırışıklıkları ve ince çizgileri yok etmenin en güvenilir ve en kolay yöntemlerinden biri olarak tanımlanır. Peki Botoks yaptırmak caiz midir? Botoksun dindeki yeri nedir?

İslam’da, yaratılıştan getirilen özellikleri (fıtrat) değiştirmeye yönelik tasarruf ve müdahaleler yasaklanmıştır (Nisa, 4/119; Rûm, 30/30). Hz. Peygamber (s.a.s.), güzelleşmek maksadıyla vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi işlemleri, yaratılışı değiştirmek kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların Allah’ın rahmetinden uzak olacağını ifade etmiştir (Buhârî, Libâs, 83-87; Müslim, Libâs, 33). Bununla birlikte, vücudun herhangi bir organında, diğer insanlar tarafından yadırganan, insanın psikolojik olarak etkilenmesine sebep olabilecek bir anormallik veya fazlalık bulunması durumunda bunun ameliyatla düzeltilmesi, fıtratı bozmak değil, bir tedavi işlemi olarak değerlendirilir (Ebû Dâvûd, Hâtem, 7; Tirmizî, Libâs, 31).

Yüzdeki kırışıklıkları gidermek için, botulinum denilen zehirli (toksit) bir maddeden elde edilen sıvının, kırışıklıkların bulunduğu yere iğne ile az miktarda zerk edilmesini ifade eden “botoks” da genel amacı itibarı ile estetik müdahale niteliğindedir. Bu sebeple, beden ya da ruh sağlığı açısından gerekli olmadıkça uygulanması caiz değildir.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 14:47
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