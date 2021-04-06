  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BOTAŞ’a Uluslararası İş Güvenliği Ödülü
Ekonomi

BOTAŞ’a Uluslararası İş Güvenliği Ödülü

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), bu yıl da uluslararası iş güvenliği alanında en prestijli ödüller arasında yer alan ve İngiliz Güvenlik Konseyi (British Safety Council) tarafından verilen Uluslararası İş Güvenliği Ödülü’ne layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 11:08:00 -
BOTAŞ’a Uluslararası İş Güvenliği Ödülü

British Safety Council tarafından verilen 63’üncü Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri sahiplerini buldu. Şirket, 37 ülkeden 500’den fazla kurum ve kuruluş arasından Uluslararası İş Güvenliği Ödülü’nü kazanarak bu alanda 2020’de elde ettiği başarısını bir üst kategoriye taşıdı. BOTAŞ, geçen yıl düzenlenen Yeşil Dünya Ödülleri’nde 6 Yeşil Dünya, 4 Yeşil Elma Ödülü, Uluslararası İş Güvenliği Ödülü ve BIG Sürdürülebilirlik Liderlik Ödülü olmak üzere 12 ödül almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
104 amiral eskisinden sonra bir bildiri daha: 124 eski CHP Milletvekilinden ortak açıklama!
Gündem

104 amiral eskisinden sonra bir bildiri daha: 124 eski CHP Milletvekilinden ortak açıklama!

Haddi aşan 104 amiral eskisinin darbe imalı bildirisinden sonra, 124 eski CHP Milletvekili de ortak bir bildiri yayımladı.
ABD'den bir alçaklık daha! Yeni yaptırım kararını açıkladılar
Gündem

ABD'den bir alçaklık daha! Yeni yaptırım kararını açıkladılar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) 'Rusya ile kurulan ilişkileri' bahane ederek yaptırım kararı..
AK Partili o isim meydan okudu: İstediğiniz kadar ağlayın! Kanal İstanbul yapılacak
Gündem

AK Partili o isim meydan okudu: İstediğiniz kadar ağlayın! Kanal İstanbul yapılacak

104 emekli amiralin “darbe” bildirisi sonrasında 124 eski CHP’li milletvekilinden gelen skandal “Kanal İstanbul” açıklamasını değerlendiren ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay