BOTAŞ’a Uluslararası İş Güvenliği Ödülü
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), bu yıl da uluslararası iş güvenliği alanında en prestijli ödüller arasında yer alan ve İngiliz Güvenlik Konseyi (British Safety Council) tarafından verilen Uluslararası İş Güvenliği Ödülü’ne layık görüldü.
British Safety Council tarafından verilen 63’üncü Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri sahiplerini buldu. Şirket, 37 ülkeden 500’den fazla kurum ve kuruluş arasından Uluslararası İş Güvenliği Ödülü’nü kazanarak bu alanda 2020’de elde ettiği başarısını bir üst kategoriye taşıdı. BOTAŞ, geçen yıl düzenlenen Yeşil Dünya Ödülleri’nde 6 Yeşil Dünya, 4 Yeşil Elma Ödülü, Uluslararası İş Güvenliği Ödülü ve BIG Sürdürülebilirlik Liderlik Ödülü olmak üzere 12 ödül almıştı.