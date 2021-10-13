Boşnak yıldız Lizbon’a saklanacak

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Miralem Pjanic'in Cuma günü Medipol Başakşehir maçında oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Pjanic ile ilgili kararını verdi.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı geçen ve kondisyoner eşliğinde tek başına çalışmalara başlayan Pjanic bu sabah yapılan antrenmanda da ayrı bir çalışma yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın önümüzdeki hafta içinde Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile oynanacak maça sakladığı futbolcu, Başakşehir karşılaşmasında riske edilmeyecek.

Miralem Pjanic, kendi isterse kadroya girecek ama büyük ihtimalle oynamayacak. Yıldız oyuncu bu sezon Beşiktaş'ta Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 maç oynadı ve 3 asist yaptı. Pjanic, Barcelona, Juventus, Roma, Lyon ve Metz takımlarında oynamıştı.